Значительное похолодание ожидается в Москве

Постепенное похолодание ожидается в российской столице, к выходным гостей и жителей Москвы ожидает морозная погода: столбики термометров покажут до -13… -15 градусов.

По данным Гидрометцентра, снижение температуры началось накануне, и если днем во вторник, 9 января, похолодает до -4 градусов, то ночью в воскресенье, 14 января, температура понизится до -15 градусов.

Днем в воскресенье будет немного теплее — ожидается -8 градусов. В течение недели будет пасмурно, ветер будет дуть северо-западный со скоростью до 12 м/c. Таким образом, морозная погода в центральной части России сменит установившуюся ранее оттепель, температура вернется к климатической норме.