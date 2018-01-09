Пентагон объяснил наличие у боевиков ИГ «смертоносных» дронов

Пентагон считает, что орудующие на Ближнем Востоке боевики используют для атак беспилотники, которые можно приобрести в открытой продаже.

Такое предположение высказал сотрудник пресс-службы Минобороны США, майор Корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, комментируя нападение боевиков на российскую базу Хмеймим в Сирии и объект ВМФ в Тартусе 6 января.

«Могу вам сказать, что воюющие с ИГ («Исламское государство», группировка запрещена в РФ) коалиционные силы и наши партнеры сталкивались с коммерчески доступными беспилотными воздушными системами, которые применялись ИГ», — приводит его слова ТАСС.

Майор пояснил, что эти дроны широко доступны, просто управляемы и не требуют существенной технической экспертизы, однако, «разумеется, смертоносны». Боевики применяют их для разведки из установки взрывчатых веществ.

Как ранее заявил замглавы оборонного комитета Совета федерации Франц Клинцевич, террористы не смогли бы атаковать российские объекты в Сирии без помощи иностранных спецслужб, которые координируются США.



