Чиновник Минюста США уволен за встречу с авторами досье на Трампа

Брюс Ор, пониженный ранее в должности, отстранен от исполнения обязанностей начальника одного из подразделений Министерства юстиции США. Чиновника понизили в должности по причине сокрытия информации о контактах с составителем досье на лидера страны Дональда Трампа.

ТАСС со ссылкой на Fox News отмечает, что ведомство даст разрешение на явку Ора в спецкомитет по разведке палаты представителей конгресса США. Чиновник 17 января должен дать показания о проверке достоверности досье на президента США.

Ранее Ора уволили с должности помощника заместителя министра юстиции и генпрокурора США Рода Розенстайна. Чиновник Минюста скрыл от начальства информацию о своих контактах с экс-сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом во время американской президентской кампании.

В декабре президент США Дональд Трамп назвал кучей мусора досье, которое якобы содержит компромат на него. 4 декабря Министерство юстиции США разрешило конгрессу допросить по так называемому делу РФ сотрудника ФБР, который мог иметь прямое отношение к созданию досье на президента США Дональда Трампа. Само досье на Трампа, в котором утверждается, что он связан с Москвой, составила исследовательская компания Fusion GPS совместно с бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом.