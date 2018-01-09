Прямой эфир

Чиновник Минюста США уволен за встречу с авторами досье на Трампа

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Брюс Ор, пониженный ранее в должности, отстранен от исполнения обязанностей начальника одного из подразделений Министерства юстиции США. Чиновника понизили в должности по причине сокрытия информации о контактах с составителем досье на лидера страны Дональда Трампа.

ТАСС со ссылкой на Fox News отмечает, что ведомство даст разрешение на явку Ора в спецкомитет по разведке палаты представителей конгресса США. Чиновник 17 января должен дать показания о проверке достоверности досье на президента США.

Ранее Ора уволили с должности помощника заместителя министра юстиции и генпрокурора США Рода Розенстайна. Чиновник Минюста скрыл от начальства информацию о своих контактах с экс-сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом во время американской президентской кампании.

В декабре президент США Дональд Трамп назвал кучей мусора досье, которое якобы содержит компромат на него. 4 декабря Министерство юстиции США разрешило конгрессу допросить по так называемому делу РФ сотрудника ФБР, который мог иметь прямое отношение к созданию досье на президента США Дональда Трампа. Само досье на Трампа, в котором утверждается, что он связан с Москвой, составила исследовательская компания Fusion GPS совместно с бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Белый дом отрицает необходимость осмотра Трампа у психиатра
Президента Трампа допросит спецпрокурор по России Мюллер

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017