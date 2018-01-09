Стали известны сроки испытания лайнера МС-21

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин назвал дату испытаний второго магистрального лайнера МС-21.

Они запланированы на конец февраля – начало марта, пишет «Газета.ру».

«В конце февраля – начале марта к испытаниям присоединится второй самолет, сборка которого завершается на Иркутском авиационном заводе», — написал Рогозин в социальной сети Facebook.

Он отметил, что первый лайнер МС-21-300 уже совершил 33 испытательных полета.

Лайнер МС-21 разрабатывает Объединенная авиастроительная корпорация. Это самолет среднемагистрального класса. Предполагается, что будет выпущено две его версии — МС-21-200, который будет рассчитан на 1 320 165 мест, и МС-21-200, который сможет вместить от 163 до 211 пассажиров.

Первый полет лайнера был совершен в мае 2017 года, отмечает ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщил, что на вооружение российской армии поступит новейшая авиабомба «Дрель». Ее испытания начались в 2016 году и должны завершиться в соответствии с программой Минобороны РФ в 2018 году.

В декабре 2017 года Дмитрий Рогозин от имени себя и таксы Николаса поздравил жителей России с Новым годом.