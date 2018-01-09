Прямой эфир

Стали известны сроки испытания лайнера МС-21

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин назвал дату испытаний второго магистрального лайнера МС-21.

Они запланированы на конец февраля – начало марта, пишет «Газета.ру».

«В конце февраля – начале марта к испытаниям присоединится второй самолет, сборка которого завершается на Иркутском авиационном заводе», — написал Рогозин в социальной сети Facebook.

Он отметил, что первый лайнер МС-21-300 уже совершил 33 испытательных полета.

Лайнер МС-21 разрабатывает Объединенная авиастроительная корпорация. Это самолет среднемагистрального класса. Предполагается, что будет выпущено две его версии — МС-21-200, который будет рассчитан на 1 320 165 мест, и МС-21-200, который сможет вместить от 163 до 211 пассажиров.

Первый полет лайнера был совершен в мае 2017 года, отмечает ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщил, что на вооружение российской армии поступит новейшая авиабомба «Дрель». Ее испытания начались в 2016 году и должны завершиться в соответствии с программой Минобороны РФ в 2018 году.

В декабре 2017 года Дмитрий Рогозин от имени себя и таксы Николаса поздравил жителей России с Новым годом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рогозин заявил о создании штаба для развития ОПК в условиях санкций
«Роскосмос» ответил на слова Рогозина о не рассчитавших азимут инженерах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017