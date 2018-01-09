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Китай увеличит военное присутствие на Ближнем Востоке

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Dominique A. Pineiro
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Власти КНР намерены увеличить военное присутствие на Ближнем Востоке. Китай планирует построить военно-морскую базу рядом с портом в пакистанском Гвадаре. Этот порт — одна из основных частей плана председателя КНР «Один пояс, один путь».

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на South China Morning Post, планы Пекина могут говорить о предстоящей милитаризации Пакистана и региона Индийского океана. Авторы статьи не исключают, что Китай может использовать Пакистан против Индии.

Напомним, что между КНР и Индией летом минувшего года возрос уровень напряженности после событий на плато Доклам, где есть участок границ этих стран и Бутана. Стороны конфликта договорились о разведении войск на плато только в августе.

Ранее сообщалось, что Китайская народная республика (КНР) превысит валовый внутренний продукт (ВВП) США в 2032 году. 

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