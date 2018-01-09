Прямой эфир

Россия не планирует выходить из ВТО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не рассматривает вариант выхода из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

В ведомстве также заявили, что претензии Евросоюза по поставкам свинины являются необоснованными, так как РФ выполнила все условия ВТО по снятию ограничений на поставки свинины и живых животных из ЕС, которые были введены в связи с африканской чумой свиней (АЧС).

Ранее портал iz.ru сообщил, что ЕС обратился в арбитражный суд в Брюсселе с требованием возместить €1,39 млрд из-за ограничения ввоза свинины. В Европе заявляют, что Москва не имела права вводить санкции. Ограничительные меры нанесли «тяжелый удар» по фермерам из Нидерландов, Германии и Дании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прививка от санкций
Есть ли шанс у европейской свинины вернуться на российский рынок
В ВТО назвали сроки рассмотрения иска ЕС к России за запрет ввоза свинины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017