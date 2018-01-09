Россия не планирует выходить из ВТО

Россия не рассматривает вариант выхода из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

В ведомстве также заявили, что претензии Евросоюза по поставкам свинины являются необоснованными, так как РФ выполнила все условия ВТО по снятию ограничений на поставки свинины и живых животных из ЕС, которые были введены в связи с африканской чумой свиней (АЧС).

Ранее портал iz.ru сообщил, что ЕС обратился в арбитражный суд в Брюсселе с требованием возместить €1,39 млрд из-за ограничения ввоза свинины. В Европе заявляют, что Москва не имела права вводить санкции. Ограничительные меры нанесли «тяжелый удар» по фермерам из Нидерландов, Германии и Дании.