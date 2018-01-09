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Прооперирован бывший кандидат в президенты США Ромни

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Фото: REUTERS/Mike Segar
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Бывший кандидат на выборах президента США от Республиканской партии в 2012 году Митт Ромни прооперирован в связи с онкологическим заболеванием. У политика диагностирован рак предстательной железы, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Ромни прооперировали летом 2017 года в больнице Ирвайн на юге Калифорнии, известно об этом стало только теперь. Прогноз врачей относительно состояния Митта Ромни благоприятный, сообщает «Газета.ру».

В ходе президентской кампании Ромни уступил демократу Бараку Обаме.

Кандидатура Митта Ромни рассматривалась Дональдом Трампом на пост госсекретаря США.

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