Кирилл Крок: директор театра — обслуживающий персонал

Глава театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал в интервью газете «Известия», что директор в театре является обслуживающим персоналом, так как в театр ходят смотреть не на директора.

«В театр ходят смотреть не на директора. Он — обслуживающий персонал. Но тот, кто не заражен театральной бациллой, с моей точки зрения, должен либо подцепить ее, либо уж лучше уйти в бизнес», — сказал он.

Крок отметил, что не считает себя мягким руководителем, скорее, отходчивым, а также признался, что его назначение на должность директора театра имени Вахтангова театральная общественность встретила в штыки.

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Кирилл Крок: «В театре нельзя ничего приказать, только — убедить»