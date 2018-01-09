Россия утвердила ГОСТ на кокосовые орехи

Научно-исследовательский центр «Кубаньагростандарт» разработал ГОСТ на свежие кокосовые орехи, который вступит в силу с 1 июля 2018 года и будет действовать в странах ЕАЭС. Документ есть в распоряжении «Известий».

Как сказано в стандарте, мякоть ореха должна быть белого или кремово-белого цвета, а жидкость внутри него — прозрачной и сладкой, без желтоватых капель масла. Тару, в которой перевозят кокосы, необходимо маркировать знаком «Скоропортящийся груз».

По мнению экспертов, ГОСТ имеет большое значение, поскольку кокосовая стружка и масло широко используются в кондитерской промышленности.

Россия ежегодно импортирует порядка 14 тыс. кокосовых орехов из Кот-д’Ивуара, Индии, Шри-Ланки, Таиланда и Вьетнама.

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Кокосам написали ГОСТ