Правительство США рискует столкнуться с дефолтом в феврале

К конгрессменам США с просьбой о повышении лимита государственного долга в срок до 28 февраля обратился министр финансов Стивен Мнучин. За поддержкой министр обратился в понедельник к лидерам республиканской партии.

В декабре Мнучин предупреждал, что будет просить о повышении лимита госдолга до столкновения страны с потенциальным дефолтом, пишет Bloomberg.

В сентябре сообщалось, что госдолг США впервые превысил отметку в $20 трлн, напоминает сайт «Комсомольской правды». В конце ноября Трамп отметил, что за время президентства Барака Обамы госдолг страны удвоился за восемь лет. В декабре рядом с Таймс-сквер на Манхэттене вновь появилось электронное табло, показывающее сумму государственного долга США. Размер госдолга составляет $20,5 трлн, что больше валового внутреннего продукта страны.