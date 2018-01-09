Признанный мертвым заключенный в Испании очнулся перед вскрытием

Признанный мертвым после осмотра врачей заключенный испанской тюрьмы проявил признаки жизни перед вскрытием. Об инциденте сообщило издание La Voz de Galicia.

Как передает «РИА Новости», Гонсало Монтойя Хименес, отбывающий наказание за кражу в тюрьме в центре Астурии, был найден сидящим на стуле без движения. Пульс у заключенного не прослушивался. Прибывшие на место врачи констатировали смерть мужчины.

Тело заключенного доставили в Институт судебной медицины для проведения вскрытия. Перед процедурой патологоанатомы услышали звуки из мешка, где находилось тело. Заключенный оказался жив.

Родственники Гонсало Монтойя Хименеса, которых до этого успели оповестить о смерти заключенного, сообщили, что мужчина болен эпилепсией. По их мнению, задержка дыхания у него произошла из-за неверного приема лекарств. Сейчас мужчина находится в сознании, он помещен в одну из местных больниц.

Ранее, 6 января, заключенный, отбывающий наказание за убийство в Германии, сбежал из тюрьмы и добровольно вернулся на следующий день.