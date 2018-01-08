Вице-президент США посетит Ближний Восток

Вице-президент США Майк Пенс с 19 по 23 января посетит Египет, Израиль и Иорданию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Белого дома. Ожидается, что Пенс в ходе визита на Ближний Восток «обсудит вопросы борьбы с терроризмом и оказания помощи преследуемым религиозным меньшинствам».

20 января Пенс прибудет в Египет, 21-го направится в Иорданию. 22–23 января Пенс в Израиле встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Реувеном Ривлиным.

Ранее сообщалось, что в декабре Майк Пенс отложил поездку в страны Ближнего Востока из-за предстоящего голосования по налоговой реформе в конгрессе.