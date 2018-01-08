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Подозреваемый в убийстве правозащитницы задержан на Украине

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Фото: ТАСС/Сергей Сафронов
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Сотрудники Национальной полиции Украины задержали подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

«Мы подтверждаем, что объективно подозреваемый в совершении убийства Ирины Ноздровской задержан сотрудниками Нацполиции», — рассказал он.

Первый заместитель главы МИДа Сергей Яровой отметил, что «установлено и задержано лицо, подозреваемое в совершении этого преступления». «Правоохранители восстановили весь маршрут движения погибшей Ирины Ноздровской в день ее исчезновения — от станции метро «Героев Днепра» до поселка Демидов Киевской области», — отметил он. В ходе расследования уголовного дела допрошены более 1000 жителей Киевской области, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Расследованием убийства Ноздровской занимаются около 300 полицейских.

Ранее сообщалось, что украинскую правозащитницу Ирину Ноздровскую убили из-за мести за ее профессиональную деятельность.

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