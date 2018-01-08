Американский эсминец Carney останется в Одессе до 11 января

Эсминец ВМС США Carney DDG64 зашел в порт Одессы. Как пишет местная газета «Думская», военный корабль останется в гавани до 11 января.

«Сегодня утром у причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64, став первым кораблем НАТО, посетившим Одессу в новом году», — информирует издание.

Американское военное командование уточняет, что эсминец будет участвовать в операциях по обеспечению безопасности на море, которые проводятся в целях укрепления комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.

В свою очередь, глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что размещение американского корабля в порту Одессы не угрожает России. «Понятно, что никакой опасности прибытие эсминца ВМС США в порт Одессы для России не представляет. Ситуация контролируется, любые случайности исключены», — цитирует его ТАСС.

По мнению сенатора, подобные вызывающие действия нацелены на то, чтобы вывести Россию из себя. «Но зачем всё это нужно самим США? Ухудшать российско-американские отношения практически уже дальше некуда», — заметил парламентарий.

В начале декабря ВМС Украины также проводили совместную тренировку с ракетным эсминцем США «Джеймс Уильямс» в акватории Черного моря.