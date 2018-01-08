Прямой эфир

Американский эсминец Carney останется в Одессе до 11 января

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эсминец ВМС США Carney DDG64 зашел в порт Одессы. Как пишет местная газета «Думская», военный корабль останется в гавани до 11 января.

«Сегодня утром у причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64, став первым кораблем НАТО, посетившим Одессу в новом году», — информирует издание.

Американское военное командование уточняет, что эсминец будет участвовать в операциях по обеспечению безопасности на море, которые проводятся в целях укрепления комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.

В свою очередь, глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что размещение американского корабля в порту Одессы не угрожает России. «Понятно, что никакой опасности прибытие эсминца ВМС США в порт Одессы для России не представляет. Ситуация контролируется, любые случайности исключены», — цитирует его ТАСС.

По мнению сенатора, подобные вызывающие действия нацелены на то, чтобы вывести Россию из себя. «Но зачем всё это нужно самим США? Ухудшать российско-американские отношения практически уже дальше некуда», — заметил парламентарий.

В начале декабря ВМС Украины также проводили совместную тренировку с ракетным эсминцем США «Джеймс Уильямс» в акватории Черного моря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о возможной встрече военачальников России и НАТО
Порошенко назвал вступление Украины в ЕС и НАТО стратегической целью

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017