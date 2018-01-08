Прямой эфир

Пожар возник в здании на территории МАИ в Москве

0
Фото: РИА Новости/Сергей Сергеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возгорание возникло в здании, расположенном на территории Московского авиационного института (МАИ) в Москве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

В экстренных службах рассказали, что площадь пожара составила 5 кв. м в неэксплуатируемом здании по адресу ул. Панфилова, д. 20 стр. 1. Возгорание локализовали, пострадавших нет. «В здании находилась одна женщина, ее осмотрели врачи, женщина не пострадала», — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе пластиковой тары в Екатеринбурге. Пожарным удалось локализовать возгорание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уголовное дело возбудили после пожара в девятиэтажном доме в Тюмени
Спасатели заявили об отсутствии погибших и пострадавших при пожаре в Тюмени

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017