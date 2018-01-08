Пожар возник в здании на территории МАИ в Москве

Возгорание возникло в здании, расположенном на территории Московского авиационного института (МАИ) в Москве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

В экстренных службах рассказали, что площадь пожара составила 5 кв. м в неэксплуатируемом здании по адресу ул. Панфилова, д. 20 стр. 1. Возгорание локализовали, пострадавших нет. «В здании находилась одна женщина, ее осмотрели врачи, женщина не пострадала», — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе пластиковой тары в Екатеринбурге. Пожарным удалось локализовать возгорание.