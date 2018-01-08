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Американский миллиардер выделит $30 млн демократам на выборы в конгресс

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Американский миллиардер Том Стейер пообещал потратить $30 млн через свою организацию NextGen America, чтобы помочь демократам получить места в конгрессе США на выборах в 2018 году, пишет Bloomberg.

Бизнесмен известен тем, что уже потратил $10 млн на кампанию по импичменту президента США Дональда Трампа.

Стейер рассказал, что в 2018-м намерен вкладывать свои деньги в предвыборную гонку в 10 штатах, в частности в Аризоне, Калифорнии, Флориде, Айове, Мичигане и Неваде. По его словам, выбирая кандидатов для материальной поддержки, он не будет навязывать им импичмент Трампа в качестве обязательного условия.

Усилия его компании NextGen, в свою очередь, будут направлены на то, чтобы связаться с более чем полумиллионом молодых избирателей накануне выборов в ноябре, чтобы зарегистрировать более 250 тыс. из них.

Как ранее заявил сам Трамп, выступающий против него миллиардер никогда не выиграет выборы президента, если решит в них участвовать.
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