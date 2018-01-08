Прямой эфир

Самая состоятельная китаянка за несколько дней заработала $2,06 млрд

0
Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предприниматель Ян Хуэйянь за несколько первых дней 2018 года заработала $2,06 млрд, увеличив свое состояние с $23,6 млрд до $25,6 млрд. В настоящее время она находится на 31 месте в списке богатейших людей мира по версии агентства Bloomberg.

Причиной столь быстрого роста дохода бизнес-леди стал резкий рост стоимости акций девелопера Country Garden Holdings, контрольным пакетом которого она владеет.

36-летняя китаянка признана самым молодым миллиардером страны, напоминает сетевое издание М.24.

Ранее сообщалось, что генконсульство РФ в Шанхае обеспокоено деятельностью компаний, отправляющих на работу в Китай несовершеннолетних без сопровождения взрослых и оформления соответствующих документов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Макрон во время визита в Китай подарит Си Цзиньпину лошадь
США подключились к поискам пропавших после столкновения судов у берегов КНР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017