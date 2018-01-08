Самая состоятельная китаянка за несколько дней заработала $2,06 млрд

Предприниматель Ян Хуэйянь за несколько первых дней 2018 года заработала $2,06 млрд, увеличив свое состояние с $23,6 млрд до $25,6 млрд. В настоящее время она находится на 31 месте в списке богатейших людей мира по версии агентства Bloomberg.

Причиной столь быстрого роста дохода бизнес-леди стал резкий рост стоимости акций девелопера Country Garden Holdings, контрольным пакетом которого она владеет.

36-летняя китаянка признана самым молодым миллиардером страны, напоминает сетевое издание М.24.

Ранее сообщалось, что генконсульство РФ в Шанхае обеспокоено деятельностью компаний, отправляющих на работу в Китай несовершеннолетних без сопровождения взрослых и оформления соответствующих документов.