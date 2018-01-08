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Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Кемеровской области

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Четверо взрослых и ребенок погибли в результате аварии с участием грузового автомобиля в Кемеровской области. Как передает РЕН ТВ, ДТП произошло вечером в понедельник, 8 января на трассе Алтай–Кузбасс.

Сообщается, что один из водителей выехал на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение легковушки и грузовика. По уточненным данным, погибли водитель и пассажиры иномарки KIA. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

Портал iz.ru писал о гибели одного человека в результате столкновения семи автомобилей на Калужском шоссе в «новой» Москве. Массовое ДТП произошло вечером в понедельник, 8 января, в районе поселка Газопровод.

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