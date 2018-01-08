Угрозы начали приходить стюардессе с телефона жены Аршавина

Стюардесса рейса «Аэрофлота», с которого сняли жену футболиста Андрея Аршавина за деструктивное поведение, получила сообщение с угрозами якобы от имени сотрудников Следственного комитета.

Фото SMS-сообщения появилось на сайте РЕН ТВ.

Бортпроводнице угрожают наказанием в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Также в сообщении фигурирует фраза «вы высадили мать с двумя детьми и майора ФСБ Аршавину Алису Александровну». Кто именно отправил сообщение с данного номера не известно, но при звонке на него отвечает лично жена футболиста.

Журналистам РЕН ТВ Алиса Аршавина пояснила, что писала сообщение не она, а оперативный сотрудник.

«Он ее оповещает о том, что данное поведение карается Уголовным кодексом. А про майора ФСБ — мало ли, что там напишет оперативный сотрудник в Рождество», — заявила она.

Ранее в авиакомпании пояснили, что жену Аршавина сняли с рейса «Аэрофлота» с детьми и сопровождающей их няней за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа.

Инцидент произошел 6 января на рейсе Москва–Алматы. Из-за скандала задержка вылета составила 1 ч 43 мин.