Заместитель генсека ООН посетит Сирию

Визит в Сирию с 9 по 12 января совершит заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок. В ходе поездки он встретится, в частности, с сирийскими министрами. Предстоящую поездку анонсировал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает «Газета.ру».

«Он (Лоукок. — Ред.) планирует встретиться с представителями правительства Сирии и сделать выводы о влиянии вооруженного конфликта на мирных граждан», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска прорвали окружение военной базы в пригороде Дамаска.