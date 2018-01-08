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Медведев поздравил Евгения Нестеренко с 80-летием

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 80-летием оперного певца и народного артиста СССР Евгения Нестеренко. Послание главы правительства опубликовано на сайте кабмина.

«Вы — благодаря редкому вокальному дарованию, драматическому таланту, артистичности, художественному вкусу — создали множество ярких образов в Большом театре и на мировых оперных сценах», — говорится в поздравительной телеграмме.

С юбилеем оперного певца также поздравил министр культуры Владимир Мединский. Он отметил, что Евгений Нестеренко широко известен в России и за рубежом благодаря своему уникальному голосу и актерскому мастерству. «Многие их Ваших партий на сцене Большого театра по праву вошли в золотой фонд отечественного искусства, стали образцом исполнительского мастерства и самоотдачи для молодых артистов», — подчеркнул глава Минкульта в своем послании.

Владимир Мединский пожелал артисту доброго здоровья и крепости духа.

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