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20 терактов предотвратили во Франции в 2017 году

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Силовые структуры Франции предотвратили в 2017 году 20 терактов, рассказал в понедельник, 8 января, глава министерства внутренних дел (МВД) Жерар Колон. Министр добавил, что риски не сведены к нулю и призвал сограждан сохранять бдительность.

«Так что нужно сохранять бдительность везде, на сегодняшний день нет ни одной территории, о которой можно было бы сказать, что риски там сведены к нулю», — приводит его слова «РИА Новости». Глава МДВ Франции предупредил, что террористическая угроза, отмечаемая в стране, имеет «разную природу», а «многие лица, готовые перейти к действиям, проявляют признаки психических расстройств».

Два теракта, в которых погибли люди, произошли во Франции за 2017 год, до 1 ноября 2017 года в стране действовал режим чрезвычайного положения.

Ранее сообщалось, что теракты стали явлением, наиболее впечатлившим французов в 2017 году.

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