Один человек погиб при столкновении семи машин на Калужском шоссе в Москве

Один человек погиб в результате столкновения семи автомобилей на Калужском шоссе в «новой» Москве. Об этом передает РЕН ТВ.

Сообщается, что массовое ДТП произошло вечером в понедельник, 8 января, в районе поселка Газопровод. Обстоятельства аварии выясняются.

Портал iz.ru писал о том, что двое детей получили тяжелые травмы после столкновения двух легковых автомобилей в Свердловской области. Малолетняя девочка была госпитализирована в состоянии комы, другая также доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.