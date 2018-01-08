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Склад пластиковой тары горит в Екатеринбурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Екатеринбурге горит склад пластиковой тары. Об этом передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

Сообщается, что площадь возгорания составляет 400 кв. м. Пожару присвоен второй номер сложности. По предварительным данным, пострадавших нет.

Портал iz.ru писал о гибели одного человека при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Тюмени. Площадь возгорания составила порядка 400 кв. м. Пострадавших разместят в одной из гостиниц города. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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