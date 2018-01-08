В Литве призвали критически относиться к списку «агентов КГБ»

Относиться к опубликованному журналу регистрации архивных личных дел КГБ необходимо критически. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе Центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы.

«Относиться к обнародованному списку, как и к многим документам КГБ, следует критически. Весь журнал регистрации агентов написан от руки. Несколько человек, внесенные в конец списка вписаны другой ручкой, другим почерком», — отмечает центр.

Как отмечается в сообщении, обнародовать документы КГБ ведомство было обязано в соответствии с законом. Обнародование журнала началось в конце 2012 года, а завершилось 5 января этого года. Проанализированы данные более 1,6 тыс. человек, сообщает «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о том, что 6 января Центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы опубликовал на сайте журнал, в котором говорилось о том, что известный литовский актер театра и кино Донатас Банионис и главный дирижер оркестра государственного Эрмитажа «Санкт-Петербург Камерата» и Литовского камерного оркестра Саулюс Сондецкис в советский период были якобы агентами КГБ.