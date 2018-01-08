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Евросоюз расширил санкции против Северной Кореи

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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ЕС в рамках исполнения резолюции Совета безопасности ООН добавил в санкционный список 16 физических лиц из КНДР, а также министерство страны по делам армии. 

Резолюция была принята 23 декабря 2017 года после испытания Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». С учетом новых ограничительных мер против КНДР в санкционные списки ООН попали 79 физических лиц и 54 организации. Кроме того, санкции в отношении 41 физического лица и 10 организаций ЕС ввел сам.

Резолюция была подготовлена с учетом мнения российской стороны. Документ стал четвертым по данной проблематике с начала 2017 года и десятым за все время рассмотрения ситуации вокруг КНДР в Совбезе ООН.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Япония рассматривает четыре сценария начала войны на Корейском полуострове.

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