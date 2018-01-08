Шведские школьники нашли в лесу банку с деньгами

Шестилетние ученики из школы города Сунне на западе Швеции во время прогулки в лесу нашли банку, в которой лежали норвежские деньги на сумму более €4 тыс. Хозяина денег так и не нашли, поэтому полиция решила отдать деньги детям, сообщает Радио Швеции.

По словам директора учреждения Лениты Бестерман, банку принесли в школу и, не открывая, позвонили в полицию.

«Банка была закрыта, и в ней можно было видеть деньги. Банкноты были свернуты в рулон», — сказала она.

Бестерман отметила, что найденные средства класс намерен потратить на совместные поездки по теме «природа и лес».

В конце декабря сотрудница таксопарка в Ростове-на-Дону Оксана Милованова нашла 4 млн рублей на заднем сиденье автомобиля, после чего сама отвезла деньги рассеянным клиентам.