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Литва готовится принять 250 французских военных

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Литва готовится принять более 250 французских военных. Солдаты присоединятся к международному батальону НАТО. Кроме того, французы доставят боевые танки Leclerc и БМП VBCI. Сейчас в странах Балтии и Польше расквартировано по одному батальону. Общая численность воинского контингента — более 4 тыс. человек. Теперь только в одной Литве разместится 1,2 тыс. солдат и офицеров.

В 2018-м НАТО планирует создать новые командования в Европе. Впервые со времен холодной войны! Цель: увеличить мобильность сил военного блока вдоль границ с Россией. При этом в НАТО подчеркивают, что хотят политического диалога! На деле заявленные цели кардинально расходятся с действительностью. 

 

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