Экс-первая ракетка мира Маррей перенес операцию на бедре

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей перенес операцию на правом бедре и рассчитывает вернется к выступлениям летом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня я перенес успешную операцию на правом бедре в больнице Сент-Винсент в Мельбурне. Я хотел бы поблагодарить доктора Джона О'Доннелла и всех сотрудников за заботу обо мне. С нетерпением жду возвращения к соревнованиям во время травяного сезона. Спасибо всем за добрые пожелания и поддержку за последние несколько дней. Я вернусь», — написал спортсмен.

Единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде шотландец Энди Маррей не играет с июля прошлого года из-за проблем с бедром. На счету теннисиста — 45 титулов в одиночном разряде, из которых три завоеваны на турнирах «Большого шлема».

Накануне стало известно, что спортсмен не сможет принять участие в первом в сезоне турнире «Большого шлема» — Australian Open, который пройдет с 15 по 28 января.

Травяной сезон, на который Марреем запланировано возвращение, стартует турниром в немецком Штутгарте (11–17 июня), а завершится соревнованием в Ньюпорте, США (16­­–22 июля).