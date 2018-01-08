Австралия переживает самое знойное лето за последние 80 лет

В Австралии переживают самое знойное лето за последние 80 лет. Метеорологи зафиксировали в Сиднее +47 градусов. Из-за аномальной погоды нескольких местных жителей доставили в больницу. Автомобилисты жалуются, что на дорогах плавится асфальт.

Власти предупреждают население о повышенной пожароопасности. Введен полный запрет на разведение огня, установлены бесплатные станции с водой. Ранее на юге страны уже произошли пожары — сгорели сотни жилых домов.