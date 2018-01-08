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Патриарх Кирилл открыл рождественскую елку в Кремле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыл главную рождественскую елку в Кремле. Глава Русской православной церкви поблагодарил присутствовавшие на празднике многодетные семьи.

«Я хотел бы выразить большую благодарность тем семьям, которые воспитывают своих детей, приемных детей, а также тех детей, которые являются инвалидами. В этих семьях царит особая атмосфера. Для родителей создание такой большой семьи означает, что главным приоритетом их жизни становится воспитание детей, то есть передача части своей любви, части своего сердца тем, кто вокруг них. Это святое дело», — заявил он.

По словам Патриарха Кирилла, подвиг многодетности — это не только «великая обязанность перед богом, людьми и Родиной», но и путь, который приводит человека к «подлинному счастью».

Праздник в Кремле проходит ежегодно. В этом году в нем приняли участие около 5 тыс. человек — многодетные семьи, семьи, воспитывающие приемных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Для гостей был организован красочный спектакль о Рождестве Христовом.

Как писал портал iz.ru ранее, 7 января, Патриарх Кирилл провел из храма Христа Спасителя сеанс видеосвязи с экипажем Международной космической станции и поздравил с Рождеством российских космонавтов Александра Мисуркина и Антона Шкаплерова.

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