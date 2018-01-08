Суд на Украине арестовал экс-главу минздрава Крыма

Херсонский городской суд арестовал на месяц бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского, задержанного сотрудниками Службы безопасности Украины по подозрению в госизмене из-за связи «с оккупационными властями».

Об этом в понедельник, 8 января, сообщает телеканал «112 Украина».

На заседании Михальчевский отказался признать себя виновным. Он также заявил, что не участвовал в референдуме о статусе Крыма в 2014 году.

Отмечается, что прокурор требовал для чиновника ареста на 60 суток без права освобождения под залог, но суд принял более мягкое решение.

О задержании Михальчевского стало известно 5 января. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Посягательство на территориальную целостность Украины» и «Госизмена».

После вхождения Крыма в состав России Михальчевский недолго проработал на посту главы регионального минздрава. В июне 2014 года он ушел в отставку.