Мэй назначила главой Консервативной партии эксперта по иммиграции

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила на должность председателя Консервативной партии Брэндона Льюиса, который заменил на этом посту Патрика Маклафлина. Об этом 8 января сообщил телеканал Sky News со ссылкой на канцелярию британского премьера.

Депутат парламента Брэндон Льюис, который помимо назначения председателем Консервативной партии стал министром без портфеля, подтвердил новость в Twitter.

Am honoured to be made Chairman of the @Conservatives a great party delivering for people across the UK with a superb team.