Мэй назначила главой Консервативной партии эксперта по иммиграции

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила на должность председателя Консервативной партии Брэндона Льюиса, который заменил на этом посту Патрика Маклафлина. Об этом 8 января сообщил телеканал Sky News со ссылкой на канцелярию британского премьера.

Депутат парламента Брэндон Льюис, который помимо назначения председателем Консервативной партии стал министром без портфеля, подтвердил новость в Twitter.

Am honoured to be made Chairman of the @Conservatives a great party delivering for people across the UK with a superb team. — Brandon Lewis (@BrandonLewis) 8 января 2018 г.

46-летний Льюис ранее занимал должность заместителя главы британского МВД по вопросам иммиграции. С 2010 года он является депутатом парламента Соединенного Королевства.

О том, что в британском правительстве ожидаются перестановки, стало известно 31 декабря.