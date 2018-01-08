Лидер британских консерваторов подал в отставку

Председатель Консервативной партии Великобритании Патрик Маклохлин ушел в отставку. Заявление об этом он сделал после совещания у премьер-министра Терезы Мэй.

Сообщается, что в настоящее время на Даунинг-стрит проходит совещание, на котором глава британского правительства назовет обновленный состав кабинета министров. Отмечалось, что могут уйти с постов министры образования, транспорта, а также по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, передает «РИА Новости».

Британские СМИ сообщали, что новым лидером консерваторов Мэй может назначить министра транспорта Криса Грэйлинга или министра по миграции Брендон Льюис.

Портал iz.ru писал о том, что в отставку также подал министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир. Его уход с поста не связан с кадровыми перестановками Терезы Мэй, сообщалось, что у него проблемы со здоровьем.