Руководство главной нефтяной компании Вьетнама обвиняют в коррупции

В Ханое началось судебное разбирательство по делу PetroVietnam. Руководство главной нефтяной компании страны обвиняется в коррупции. На скамье подсудимых — бывший член Компартии Вьетнама. Всего арестован 51 человек, еще 100 могут быть уволены. Германия обвинила Ханой в похищении одного из подозреваемых. Трин Хуан Тана вывезли из Берлина. По официальной версии, бизнесмен сам захотел вернуться. Один из подсудимых уже приговорен к смертной казни.