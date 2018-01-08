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SpaceX запустила ракету Falcon 9 с секретным спутником Zuma

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SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с правительственным спутником Zuma. Характеристики аппарата и его предназначение засекречены. Также неизвестно, какое ведомство Штатов отвечает за его эксплуатацию.

Первый в 2018 году старт осуществили с базы ВВС США на мысе Канаверал. Falcon 9 стартовала около 20:00 по местному времени. Спустя восемь минут первая ступень ракеты успешно приземлилась на космодроме. Пуск и производство Falcon 9 выполнила компания-подрядчик минобороны США.

Ракету должны были запустить еще в ноябре 2017 года. Но отложили пуск из-за технических неполадок с обтекателем аппарата.

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