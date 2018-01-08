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Британский министр по делам Северной Ирландии ушел в отставку

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Фото: Global Look Press/Alberto Pezzali
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Британский министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир ушел в отставку из-за проблем со здоровьем. Об этом в понедельник, 8 января, передает BBC.

Сообщается, что Брокеншир нуждается в операции на правом легком, которая будет проведена в ближайшие недели.

Портал iz.ru писал о том, что в конце прошлого года первый министр и министр кабинета британского правительства Дэмиан Грин подал в отставку. Поводом стали порнографические материалы на его служебном компьютере. Расследование выяснило, что чиновник сознательно лгал, когда говорил, что ему неизвестно об обнаружении «обнаженки» еще в 2008 году.

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