Нелегалы из Вьетнама были задержаны на границе Латвии и РФ
В Латвии на границе с РФ задержаны нелегалы из Вьетнама.
Об этом говорится в сообщении пресс-служба Государственной службы пограничной охраны республики, опубликованным в понедельник, 8 января.
«Нарушители помещены в полицейский изолятор временного содержания», — цитирует сообщение ТАСС.
Информацию о нелегалах предоставили местные жители.
Отмечается, что каждый год в Латвии задерживают несколько десятков, а то и сотен нелегалов, пытающихся проникнуть на территорию страны.
В 2016 году правительство Латвии разрешило МВД страны выкупить 24 земельных участка в Латгалии для строительства стены на границе с Россией. Высота ограждения составит 2,7 м, а протяженность — 92 км. Подобную стену планируется возвести на границе с Белоруссией.
20 октября портал iz.ru сообщил, что число нелегальных мигрантов, находящихся на территории России, снижается и составляет около 2,6 млн человек.