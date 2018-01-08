Нелегалы из Вьетнама были задержаны на границе Латвии и РФ

В Латвии на границе с РФ задержаны нелегалы из Вьетнама.

Об этом говорится в сообщении пресс-служба Государственной службы пограничной охраны республики, опубликованным в понедельник, 8 января.

«Нарушители помещены в полицейский изолятор временного содержания», — цитирует сообщение ТАСС.

Информацию о нелегалах предоставили местные жители.

Отмечается, что каждый год в Латвии задерживают несколько десятков, а то и сотен нелегалов, пытающихся проникнуть на территорию страны.

В 2016 году правительство Латвии разрешило МВД страны выкупить 24 земельных участка в Латгалии для строительства стены на границе с Россией. Высота ограждения составит 2,7 м, а протяженность — 92 км. Подобную стену планируется возвести на границе с Белоруссией.

20 октября портал iz.ru сообщил, что число нелегальных мигрантов, находящихся на территории России, снижается и составляет около 2,6 млн человек.