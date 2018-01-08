МВД Челябинской области проверяет сообщение об избиении двух детей

Полиция начала проверку в связи с избиением двух малолетних детей в городе Карталы Челябинской области. Об этом сообщает МВД РФ по региону.

По данным ведомства, дети 2015 и 2013 годов рождения поступили в больницу с синяками и гематомами. Полиция сейчас проводит административное расследование по статье КоАП РФ «Побои».

По предварительным данным, детей избила собственная мать электрическим шнуром. Отмечается, что семья уже попадала в поле зрение правоохранителей, но никаких инцидентов ранее зафиксировано не было.

Портал iz.ru писал о том, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после избиения двухмесячного ребенка в подмосковном Наро-Фоминске. По данным следствия, 23 ноября мать ребенка принесла его на прием к врачу-дерматологу детской поликлиники с жалобами на появление синяков на лице.

Врач рекомендовал показать младенца неврологу, который 25 ноября выявил у ребенка множественные телесные повреждения, в том числе перелом ноги.