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МВД Челябинской области проверяет сообщение об избиении двух детей

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Полиция начала проверку в связи с избиением двух малолетних детей в городе Карталы Челябинской области. Об этом сообщает МВД РФ по региону.

По данным ведомства, дети 2015 и 2013 годов рождения поступили в больницу с синяками и гематомами. Полиция сейчас проводит административное расследование по статье КоАП РФ «Побои».

По предварительным данным, детей избила собственная мать электрическим шнуром. Отмечается, что семья уже попадала в поле зрение правоохранителей, но никаких инцидентов ранее зафиксировано не было.

Портал iz.ru писал о том, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после избиения двухмесячного ребенка в подмосковном Наро-Фоминске. По данным следствия, 23 ноября мать ребенка принесла его на прием к врачу-дерматологу детской поликлиники с жалобами на появление синяков на лице.

Врач рекомендовал показать младенца неврологу, который 25 ноября выявил у ребенка множественные телесные повреждения, в том числе перелом ноги.

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