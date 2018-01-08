Индия рассмотрит отмену уголовного преследования однополых связей

Верховный суд Индии рассмотрит вопрос о декриминализации однополых связей.

Об этом говорится в соответствующем постановлении, опубликованным в понедельник, 8 января.

Сейчас такие связи считаются уголовно наказуемыми, согласно ст. 377, принятой еще в 1860 году, сообщает РБК.

Индийские правозащитники считают положения статьи, принятой еще при британском правлении устаревшими, но их оппоненты утверждают, что она позволяет эффективно бороться с педофилами.

Верховный суд до октября изучит обоснованность применения ст. 377.

19 октября в Госдуме РФ предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду педофилии, гомосексуализма и нетрадиционных сексуальных отношений среди детей.

Об этом на заседании парламента заявил начальник отдела по борьбе с педофилией управления организации борьбы с преступлениями против личности ГУУР МВД России Сергей Алабин.