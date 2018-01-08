Рождественский «Фестиваль огня» проходит в Санкт-Петербурге

3D-шоу, фейерверки, пиротехнические спектакли и лазерные инсталляции. В Санкт-Петербурге проходит Фестиваль огня. На фасаде Биржевого склада — целое представление. Живые картины мастера создавали при помощи 3D-проекций. Впрочем, технологий и способов мастера испробовали множество. Некоторые рисунки создавались на ходу. Художники рисовали ангелов на специальном холсте. Изображение тут же транслировалось прямо на здание.

Главная тема фестиваля — Рождество, а символ — Вифлеемская звезда. Первый день праздника огня и света завершил салют. Для тех, кто не успел увидеть все, программу повторят 8 января.