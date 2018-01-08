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Почти 30 тыс. звонков в экстренные службы совершили москвичи за новогодние праздники

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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В новогодние праздники диспетчеры системы «112» приняли около 29 тыс. звонков от москвичей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Диспетчеры системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в период новогодних и рождественских праздников с 30 декабря по 8 января 2018 года приняли 28 537 тревожных звонков от населения города Москвы», — цитирует представителя пресс-службы агентство «РИАМО».

Уточняется, что 2101 вызов касался работы пожарно-спасательных подразделений, 3351 — полиции, 1985 — скорой помощи. 

В департаменте также напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и обращения с пиротехникой.

Ранее в январе сообщалось, что Госавтоинспекция в период новогодних праздников работает в усиленном режиме для предупреждения аварий на дорогах и выявления нетрезвых водителей.

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