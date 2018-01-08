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В Москве до ночи будет действовать штормовое предупреждение

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Шквалистый ветер прогнозируется в Московском регионе 8 января вплоть до полуночи. Об этом сообщили в понедельник в городском метеобюро.

«До 24:00 в Москве и Московской области сохранится сильный ветер с порывами 15 м/с и выше», — приводит слова представителя метеобюро «Интерфакс».

Гидрометцентр России, в свою очередь, уточняет, что порывы ветра в регионе местами могут достигать 13–18 м/с, объявлен «желтый» уровень опасности, то есть погода несет потенциальную угрозу.

С подобным предупреждением выступило и региональное МЧС со ссылкой на данные Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«На основании предупреждения ФГБУ «Центральное УГМС» ожидается усиление ветра до 18 м/с, снег, местами налипание мокрого снега, гололедица», — говорится в смс-рассылке ведомства жителям столицы.

По прогнозу синоптиков, днем 8 января в Москве ожидаются от –2 до 0 градусов, небольшой снег, гололедица. В ночь на вторник в столице местами может подморозить до ­­–6, в Подмосковье до ­–8 градусов. Вероятен небольшой снег.

Как сообщил специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец, на старый Новый год в Москву придут морозы.

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