Житель США снял на видео «замерзший» океан

Житель американского штата Массачусетс Райан Кэнти снял на видео частично замерзший из-за непогоды океан. Запись он опубликовал на своей странице в Youtube.

«Кто хочет поплавать?» — спрашивает мужчина.

По словам автора ролика, на момент съемки температура воздуха упала до минус 20 градусов. При этом в среднем температура в этом районе зимой не опускается ниже минус 8 градусов.

Кэнти также опубликовал видео, снятое с дрона.

Запись вызвала бурную реакцию в комментариях: пользователи шутят о связи холодов с сериалом «Игра престолов» и президентством американского лидера Дональда Трампа.

Видеоролик набрал более 300 тыс. просмотров за один день.

Ранее, 5 января, портал iz.ru писал об «игуанопаде» во Флориде из-за аномальной погоды. Столбики термометров в регионе опустились до 5 градусов. При данной температуре игуаны впадают в оцепенение от холода и падают с деревьев.