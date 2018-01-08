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Грузовик «КАМАЗ-мастер» Мардеева упал на бок на втором этапе «Дакара»

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Фото: REUTERS/Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
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Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Айрата Мардеева проиграл более двух часов победителю второго этапа ралли-марафона «Дакар» из-за того, что грузовик перевернулся на бок.

По словам спортсмена, в начале этапа всё шло неплохо. Его экипаж даже вытащил машину Антона Шибалова, застрявшую в неудобном месте. Однако далее неудача ожидала уже самого Мардеева. На вершине одной из дюн его автомобилю пришлось объезжать застрявший внедорожник, но намеченную траекторию движения выдержать не удалось, и его «КАМАЗ» завалился набок.

Выбраться из песков грузовику помог экипаж «КАМАЗ-мастер» того же Антона Шибалова, однако время было упущено. Мардеев финишировал 17-м, проиграв 2 часа 39 минут 1 секунду лидеру этапа и партнеру по команде Эдуарду Николаеву, пишет ТАСС.

Третий этап «Дакара» пройдет 8 января по маршруту от Писко до портового города Сан-Хуан-де-Маркона со спецучастком протяженностью 295 км.

В этот раз гонку принимают три страны — Перу, Боливия и Аргентина. Финиш «Дакара» состоится 20 января в аргентинской Кордове.

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