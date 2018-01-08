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Эксперты назвали срок отказа России от импортного сыра

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Фото: ТАСС/Рюмин Александр
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По итогам девяти месяцев 2017 года производство сыров в России увеличилось на 5,2% в годовом исчислении.

При этом по сравнению с 2013 годом производство снизилось на 2,5%.

Эксперты связывают это с тем, что в России до введения продуктового эмбарго на определенные виды иностранных сыров не было устоявшихся традиций сыроварения в отличие от стран западной и южной Европы.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на собственных экспертов, заметное замещение импортных изделий на сырном рынке можно будет увидеть через пять лет после введения эмбарго, то есть в 2019–2020 годах.

Также издание отмечает, что в 2017 году РФ совершила прорыв в производстве фруктов, ягод и орехов, рост производства которых, по данным Росстата, составил 85%. На 28% стало больше изготавливаться рыбного филе и ряда других рыбных продуктов, на 4% — замороженной рыбы, на 17% выросло производство креветок и других морепродуктов.

6 января в Совете Федерации раскритиковали принятые в прошедшем году меры по исполнению программы импортозамещения.

«Некорректная цель закрыть потребности российского рынка без стремления к качественному продукту «привела к тому, что наша продукция оказалась неконкурентоспособной на мировом рынке, более дорогой и менее качественной», –– заявил зампред экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

При этом отмечается рост показателей импортозамещения по всем отраслям промышленности.

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