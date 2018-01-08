Назван лучший драматический фильм по версии «Золотого глобуса»

Лучшим драматическим фильмом по версии «Золотого глобуса» стал «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» режиссера Мартина Макдонаха.

75-я церемония награждения состоялась в воскресенье, 7 января, в Лос-Анжелесе.

Кинокартина повествует о противоборстве матери-одиночки в исполнении Фрэнсис Макдорманд с полицией, которая не спешит раскрыть убийство ее дочери, сообщает «Интерфакс».

20 декабря Американская академия кинематографических искусств и наук обнародовала список фильмов, допущенных к участию в борьбе за премию «Оскар».

На выдвижение в номинацию «Лучший фильм» претендует 341 полнометражная картина, в том числе такие картины, как «Дюнкерк», «Форма воды», «Темные времена», «Проект «Флорида», «Любовь — болезнь».