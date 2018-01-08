Прямой эфир

Назван лучший драматический фильм по версии «Золотого глобуса»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лучшим драматическим фильмом по версии «Золотого глобуса» стал «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» режиссера Мартина Макдонаха.

75-я церемония награждения состоялась в воскресенье, 7 января, в Лос-Анжелесе.

Кинокартина повествует о противоборстве матери-одиночки в исполнении Фрэнсис Макдорманд с полицией, которая не спешит раскрыть убийство ее дочери, сообщает «Интерфакс».

20 декабря Американская академия кинематографических искусств и наук обнародовала список фильмов, допущенных к участию в борьбе за премию «Оскар».

На выдвижение в номинацию «Лучший фильм» претендует 341 полнометражная картина, в том числе такие картины, как «Дюнкерк», «Форма воды», «Темные времена», «Проект «Флорида», «Любовь — болезнь».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мультфильм «Тайна Коко» стал лауреатом «Золотого глобуса»
Гэри Олдман получил «Золотой глобус» за лучшую драматическую роль

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017