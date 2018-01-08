Угроза наводнения в Петербурге отменена

Затворы комплекса защитных сооружений (КЗТ) в Санкт-Петербурге открыты из-за отмены угрозы подъема воды в Неве.

Об этом заявила пресс-служба дирекции КЗТ в понедельник, 8 января.

«Все ранее задействованные затворы комплекса защитных сооружений приведены в штатное положение», — цитирует сообщение ТАСС.

Ограничения ввели из-за прогнозируемого подъема уровня воды в реке Неве. При этом в городе сохранятся сложные метеоусловия: ветреная погода и гололедица.

23 декабря специалисты дирекции комплекса защитных сооружений города предсказали, что вода в реке может подняться до 174 см, в связи с чем было принято решение о перекрытии акватории Невской губы.