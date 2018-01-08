В Совфеде пригрозили выходом России из ВТО из-за иска Евросоюза

Россия выйдет из Всемирной торговой организации (ВТО) в случае, если иск Европейского союза к РФ о взыскании €1,39 млрд за эмбарго свинины будет удовлетворен. Об этом заявил заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников.

«В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно и полностью», — подчеркнул сенатор.

По словам представителя Совета Федерации, санкции Евросоюза против России и ответное эмбарго на них находятся вне логики законодательства ВТО. При этом Калашников напомнил, что страны ЕС первыми стали нарушать правила ВТО.

Россельхознадзор ввел эмбарго на поставки в РФ продукции свиноводства из стран ЕС в январе 2014 года. Причиной послужила вспышка африканской чумы. Позднее Москва уведомила ВТО об отмене запрета, однако решила не продолжать закупки из-за секторальных санкций.

О том, что Евросоюз намерен ежегодно взыскивать с России по €1,39 млрд за эмбарго на импорт свинины, стало известно 6 января.

В понедельник, 8 января, Минэкономразвития заявило, что Россия созовет панель арбитров ВТО из-за спора с ЕС о поставках свинины.