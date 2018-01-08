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Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался во Владивостоке

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Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина стартовал во Владивостоке. Об этом сообщил представитель Приморской группы поддержки Путина Юлия Яковенко.

«Сбор подписей сейчас идет», –– цитирует Яковенко «РИА Новости».

По ее словам, за последнюю неделю во Владивостоке прошли специальное обучение сотни волонтеров, которые будут организовывать сбор подписей избирателей по месту жительства по всему Приморскому краю.

Кроме этого, в крупных городах края — Владивостоке, Находке, Артеме и Уссурийске — открыты общедоступные пункты сбора подписей.

5 января портал iz.ru сообщил, что в Хабаровске открылись первые пункты сбора подписей в поддержку Владимира Путина на выборах 2018 года.

Позже сбор подписей начался в Томске, Омске, Башкирии, Москве, Севастополе, Чечне, Республике Крым, Ленинградской, Московской, Калининградской, Калужской и Ульяновской областях.

Действующий президент России Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства в 2018 году в качестве самовыдвиженца 6 декабря.

Согласно законодательству РФ, кандидату, не выдвигающемуся от какой-либо партии, требуется собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, причем на каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей.

27 декабря Центризбирком РФ принял у президента России пакет документов, необходимых для выдвижения на выборы, также была зарегистрирована инициативная группа поддержки самовыдвижения Путина.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

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